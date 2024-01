Integrated Wind Solutions AS Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Für Integrated Wind Asa ergibt die Bewertung des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 49,09 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 48,12 Punkten im neutralen Bereich. Somit erhält Integrated Wind Asa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Integrated Wind Asa eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Integrated Wind Asa daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,1 EUR für den Schlusskurs der Integrated Wind Asa-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,74 EUR, was einen Unterschied von +20,65 Prozent darstellt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3,47 EUR einen Wert über dem gleitenden Durchschnitt von +7,78 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Integrated Wind Asa also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Integrated Wind Asa. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Zusammenfassend ergibt sich für Integrated Wind Asa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.