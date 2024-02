Integrated Wind Solutions AS Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Integrated Wind Asa-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,3 EUR, was 18,18 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 3,9 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 3,82 EUR liegt der Schlusskurs nur um 2,09 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Integrated Wind Asa-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung für Integrated Wind Asa in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Integrated Wind Asa-Aktie, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Bewertung für die Integrated Wind Asa-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anleger-Feedbacks.