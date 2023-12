Integrated Wind Solutions AS Aktie: Ist das noch normal?

Die Integrated Wind Asa-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +33,12 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +20,59 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird die Integrated Wind Asa-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, während der 25-Tage-RSI 44,63 Punkte erreicht. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussion in Social Media und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Daher erhält Integrated Wind Asa eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in Social Media gibt es keine eindeutige Veränderung. Die Aktie wird daher auch in diesem Bereich mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Integrated Wind Asa aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.