Integrated Waste Aktie: Was noch aussteht!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Integrated Waste in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen momentan im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Integrated Waste nur unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich der Dividende zeigt sich bei Integrated Waste ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -6,08 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Integrated Waste beträgt der 7-Tage-RSI 46,15 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 50 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.