Integrated Waste Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Dividendenrendite der Integrated Waste-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte, 5,51) liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Integrated Waste liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,06 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Integrated Waste-Aktie über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung einer Aktie kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Anlegerstimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beiträge zu Integrated Waste in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Integrated Waste hinsichtlich der Stimmung.