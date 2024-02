Integrated Waste Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Integrated Waste. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Integrated Waste derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 53,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Integrated Waste daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Bewertung eines Aktienwerts liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität für Integrated Waste ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu Integrated Waste veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Integrated Waste derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -5,98 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".