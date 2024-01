Integrated Waste Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Integrated Waste liegt bei 60, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die Integrated Waste einen Wert von 57, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist die Integrated Waste derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,04 HKD, während der Kurs der Aktie (0,034 HKD) um -15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 HKD eine Abweichung von -15 Prozent, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde für Integrated Waste eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Integrated Waste eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Papier & Forstprodukte" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent besitzt, wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält daher die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.