Integrated Waste Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Aktienkurs von Integrated Waste hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -5,97 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -35,21 Prozent für Integrated Waste führt. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,97 Prozent, und Integrated Waste verzeichnete eine Unterperformance von 35,21 Prozent im Vergleich dazu. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Integrated Waste in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Integrated Waste beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 51,72 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Integrated Waste bei 0,03 HKD und damit 25 Prozent unter dem GD200 (0,04 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,03 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Integrated Waste-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Integrated Waste derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Papier & Forstprodukte") von 5,72 %. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.