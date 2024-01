Integrated Waste Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Diskussionen rund um Integrated Waste in den sozialen Medien signalisieren die allgemeinen Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion ist somit der Auffassung, die Aktie von Integrated Waste sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, ordnet der Integrated Waste-Aktie einen Wert für den RSI7 von 66,67 zu, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 56,67, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei Integrated Waste konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Sowohl die Änderung des Stimmungsbildes als auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Integrated Waste derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,04 HKD, womit der Kurs der Aktie um -20 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -20 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".