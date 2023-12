Integrated Waste Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Integrated Waste hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,09 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,74 Prozent verzeichnet, liegt Integrated Waste mit 4,35 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Integrated Waste festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (6,06 %) weist Integrated Waste eine Dividende von 0 % auf, was zu einer negativen Bewertung führt und die Einstufung "Schlecht" nach sich zieht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Integrated Waste-Aktie ergibt einen Wert von 46,67 für den RSI7 (sieben Tage) und 52,78 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Aktie von Integrated Waste gemischte Signale mit einer positiven Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zur Branche, jedoch niedrigeren Dividenden und einem neutralen RSI.