Integrated Ventures Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Integrated Ventures derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,96 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,5 USD liegt, was einer Abweichung von -23,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,8 USD führt zu einer Abweichung von -16,67 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Integrated Ventures derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Softwarebranche. Der Unterschied beträgt 2,23 Prozentpunkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger in den letzten Monaten. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Veränderung im Vergleich zum normalen Niveau, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis RSI liegen beide im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Damit erhält Integrated Ventures eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.