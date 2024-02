Integrated Research Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Exor":

Die Integrated Research-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,33 AUD liegt 5,71 Prozent unter dem GD200 von 0,35 AUD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,32 AUD, was einem Abstand von +3,13 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Kombination aus 50 und 200 Tagen ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen vorherrschen. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Integrated Research-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 liegt bei 30,77 und der RSI25 bei 54,84, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Integrated Research kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Integrated Research jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Integrated Research-Analyse.

