Integrated Research Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Integrated Research wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis unserer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Integrated Research konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Integrated Research beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 44,44 Punkte, und der 25-Tage-RSI liegt bei 41,46 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht", da der aktuelle Wert deutlich darunter liegt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Bewertung als "Gut", da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird die Integrated Research-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.

