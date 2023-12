Integrated Research Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

In den letzten Wochen gab es bei Integrated Research keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass weder besonders positive noch negative Themen in den sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Unternehmen aufgetaucht sind. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Integrated Research daher in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über das Unternehmen diskutiert. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird das Unternehmen auf der Grundlage des Anleger-Sentiments mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Integrated Research-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 25 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 46,67, was weder eine überkaufte noch unterkaufte Situation darstellt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung für Integrated Research ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,37 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,33 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,32 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.