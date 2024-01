Integrated Rail and Resources Acquisition Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Integrated Rail and Resources Acquisition Corp":

Die Anleger-Stimmung bei Integrated Rail And Acquisition ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Integrated Rail And Acquisition bei 10,8 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,94 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,95 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Integrated Rail And Acquisition-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,38) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Integrated Rail And Acquisition gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments ein "Neutral"-Rating für die Integrated Rail And Acquisition-Aktie.