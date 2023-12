Integrated Electronic Lab Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Integrated Electronic Lab-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,52 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,9 CNH weicht somit um -8,24 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,48 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,75 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Integrated Electronic Lab-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,25 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -1,08 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 1,14 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Integrated Electronic Lab in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Integrated Electronic Lab 63, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Integrated Electronic Lab ist aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.