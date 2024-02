Integrated Electronic Lab Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Integrated Electronic Lab-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,19 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 5,93 CNH liegt und somit einen Abstand von -17,52 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,52 CNH, was einer Differenz von -9,05 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine weniger volatile Entwicklung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde bei Integrated Electronic Lab eine Aufhellung der Stimmungslage festgestellt. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Integrated Electronic Lab-Aktie beträgt 0 Prozent, was 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in diesem Fall in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.