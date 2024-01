Integrated Diagnostics Holdings Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Integrated Diagnostics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 82,42 Punkten, was darauf hinweist, dass Integrated Diagnostics überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt, dass Integrated Diagnostics weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Integrated Diagnostics in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien ermöglichen. Bei Integrated Diagnostics konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Integrated Diagnostics auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Integrated Diagnostics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,44 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,358 USD, was einem Unterschied von -18,64 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,35 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+2,29 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Integrated Diagnostics in der einfachen Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Integrated Diagnostics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen deutet ebenfalls auf eine überwiegend positive Anleger-Stimmung hin. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.