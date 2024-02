Integrated BioPharma Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung unter den Anlegern für Integrated Biopharma in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab jedoch, dass in den Diskussionen in letzter Zeit vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Integrated Biopharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,29 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,23 USD) weicht davon um -20,69 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,17 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Integrated Biopharma beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,01 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,86 Punkten und der RSI25 bei 54,55 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält die Integrated Biopharma-Aktie in der Gesamtbetrachtung ein "Neutral"-Rating.