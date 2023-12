Integrated BioPharma Aktie: Was passiert jetzt?

Die Integrated Biopharma hat in Bezug auf ihre charttechnische Bewertung ein "Schlecht"-Signal erhalten, da ihr aktueller Kurs von 0,25 USD um -21,88 Prozent unter dem GD200 (0,32 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 0,26 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,85 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Integrated Biopharma festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Integrated Biopharma daher in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Integrated Biopharma als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,3 insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte" liegt, der bei 137,07 beträgt. Damit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Integrated Biopharma liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".