Integrated BioPharma Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index in der technischen Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im Relative Strength Index auf. Für Integrated Biopharma liegt der aktuelle RSI-Wert bei 62,5, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), erhält die Aktie einen Wert von 63, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Persönliche Produkte) wird Integrated Biopharma aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,3, was einem Abstand von 95 Prozent zum Branchen-KGV von 133,51 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Integrated Biopharma war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt positiv bewertet, mit einer "Gut"-Einschätzung bezüglich des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf Dividenden schüttet Integrated Biopharma eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,18 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt Persönliche Produkte ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.