Integrated BioPharma Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die fundamentale Analyse von Integrated Biopharma zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,3 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,41. Dies entspricht einer Differenz von 83 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Integrated Biopharma liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für das Unternehmen.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Integrated Biopharma mit 0,23 USD aktuell 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von -14,81 Prozent, was zu einer schlechten Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale charttechnische Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Integrated Biopharma mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent für die "Persönliche Produkte"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Redaktion.