Integrated BioPharma Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Integrated Biopharma wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,31 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,25 USD) um -19,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,25 USD ergibt eine Einstufung als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen keine klare Richtung zu erkennen war. Obwohl sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Integrated Biopharma unterhielten, zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine neutrale Situation. Sowohl der RSI von 50 als auch der RSI25 von 55 deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Bei der Dividende schneidet das Unternehmen jedoch schlecht ab, da die Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,13 Prozentpunkten bietet. Daher ergibt sich hier eine Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

