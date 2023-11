Integral Diagnostics Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Integral Diagnostics-Aktie bei 52,31, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 76, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Integral Diagnostics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,91 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,715 AUD weicht somit um -41,07 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1,715 AUD) unter dem gleitenden Durchschnitt (2,39 AUD) um -28,24 Prozent, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Integral Diagnostics durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Betrachtung der Internetkommunikation und die Anleger-Stimmung eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Integral Diagnostics-Aktie. Diese Informationen können Anlegern bei ihrer Entscheidungsfindung helfen.