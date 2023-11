Integral Ad Science Holding Llc Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Integral Ad Science zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 26,67, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Gut".

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren, fällt die Einschätzung für Integral Ad Science gemischt aus. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was als "Gut" eingestuft wird. Daher wird die Gesamtbewertung als "Neutral" bezeichnet.

Die Anlegerstimmung für Integral Ad Science spiegelt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" für Integral Ad Science vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem eine positive Kursentwicklung von 27,48 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 18,63 USD, was insgesamt als "Gut" bewertet wird.