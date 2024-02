Integral Ad Science Holding Llc Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Integral Ad Science war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen zeigt sich jedoch ein überwiegend positives Interesse der Anleger, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Dies ergibt sich aus dem Anleger-Stimmungsbarometer, das Integral Ad Science insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gibt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist der langfristige Blick auf die Online-Kommunikation. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität für Integral Ad Science in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Integral Ad Science somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Bei der Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kommt der Relative Strength Index (RSI) zum Einsatz. Für Integral Ad Science zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 34,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Integral Ad Science einen Wert von 15,23 USD auf, während die Aktie selbst bei 16,18 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50.

Insgesamt wird Integral Ad Science somit mit einer Gesamtnote "Gut" bewertet, basierend auf den verschiedenen Analyse-Kriterien.