Integral Ad Science Holding Llc Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Integral Ad Science weist der RSI einen aktuellen Wert von 49,38 auf, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 40 ebenfalls eine neutrale Bewertung an.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Integral Ad Science ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien überwiegen mehrheitlich positive Meinungen, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Analysten bewerten die Integral Ad Science-Aktie aktuell ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 8 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 26,53 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 15,09 USD für die Aktie der Integral Ad Science. Mit einem aktuellen Kurs von 14,72 USD ergibt sich eine neutrale Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 weist hingegen auf einen positiven Stand der Aktie hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

