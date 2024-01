Integral Ad Science Holding Llc Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Aktienanalyse von Integral Ad Science zeigt, dass die langfristige Meinung der Analysten insgesamt positiv ist. Von insgesamt 10 Bewertungen sind 8 gut und 2 neutral, während keine als schlecht eingestuft werden. Das Kursziel der Analysten liegt bei 18,63 USD, was einer potenziellen Performance von 26,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Integral Ad Science-Aktie um -3,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +5 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Im Allgemeinen erhält Integral Ad Science daher eine gute Beurteilung auf dieser Stufe.