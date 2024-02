Integral Ad Science Holding Llc Aktie: Ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment für Integral Ad Science wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Integral Ad Science insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Integral Ad Science bei 16,11 USD liegt, was eine Entfernung von +5,85 Prozent vom GD200 (15,22 USD) bedeutet und somit ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,98 USD, was einen Abstand von +7,54 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Integral Ad Science-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Integral Ad Science zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Integral Ad Science blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Integral Ad Science bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Integral Ad Science-Aktie sind 9 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 19 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 17,94 Prozent steigen könnte. Somit erhält Integral Ad Science von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.