Integral Ad Science Holding Llc Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Integral Ad Science wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,14 USD, während der Aktienkurs bei 14,39 USD liegt, was einer Abweichung von -4,95 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 13,72 USD, was einer Abweichung von +4,88 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Integral Ad Science. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Integral Ad Science derzeit mit einem Wert von 87,7 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 48, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Integral Ad Science auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.