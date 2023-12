Integral Ad Science Holding Llc Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Integral Ad Science betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 54,31 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 45,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich in den positiven Auffälligkeiten, die registriert wurden, und der höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 15,12 USD für den Schlusskurs der Integral Ad Science-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,83 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 13,62 USD, was bedeutet, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Integral Ad Science in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.