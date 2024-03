Integral Ad Science Holding Llc Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Integral Ad Science ist insgesamt negativ. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien und Foren in den vergangenen Wochen. Obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

Analysten haben Integral Ad Science in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 8 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Daraus ergibt sich eine langfristig positive Einschätzung. Es gab keine neuen Updates von Analysten im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 19,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 99,28 Prozent bedeutet. Insgesamt wird die Aktie von Analysten als "gut" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen stark negativ verändert. Dies wird anhand der Diskussionen und der Anzahl der Beiträge festgestellt. Die Stärke der Diskussion wurde jedoch positiv bewertet. Zusammenfassend erhält Integral Ad Science in diesem Bereich eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 53,26 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Integral Ad Science überkauft ist, weshalb in diesem Punkt eine negative Bewertung erfolgt.