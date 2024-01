Integral Acquisition 1 Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Integral Acquisition Corp 1":

Bei Integral Acquisition gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Integral Acquisition daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt überwiegend eine negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Integral Acquisition wider. Von insgesamt zehn Tagen waren nur zwei positiv und acht negativ, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Integral Acquisition daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Integral Acquisition bei 10,6 USD verortet. Da der Aktienkurs selbst bei 10,87 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,55 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 10,78 USD erreicht, was einer Differenz von +0,83 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI-Niveau von 18,18 und einem RSI25-Niveau von 22,22 wird die Integral Acquisition als "Gut" eingestuft. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.