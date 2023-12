Integra Resources Aktie: Das ist ein Hammer

Die Integra-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,78%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Integra-Aktie in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen überwogen an sieben Tagen, während an sechs Tagen negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysten bewerten die Integra-Aktie derzeit positiv. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einer "Gut"- und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 313,39 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Bei der Analyse weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz schneidet die Aktie von Integra weniger positiv ab. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.