Integra Resources Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktie von Integra bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0%, was 3,57 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger ausfällt und die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Integra-Aktie bei 1,34 CAD. Der Schlusskurs des letzten Handelstages betrug 1,29 CAD (-3,73 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,15 CAD, was einen Anstieg des letzten Schlusskurses um 12,17 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Integra eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Integra-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Integra eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analystenbewertungen der Integra-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergeben ein "Gut"-Rating, basierend auf 1 positiven Bewertung und keinem Neutralen oder Negativen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,25 CAD, was ein Aufwärtspotential von 306,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,29 CAD) ergibt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Integra ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.