Integra Resources Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Aktie von Integra wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Integra aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (5,25 CAD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 313,39 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,27 CAD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Integra eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,38 CAD für die Integra-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,27 CAD, was einem Unterschied von -7,97 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 1,06 CAD liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+19,81 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Integra insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Integra eine schwache Diskussionsintensität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung der Aktie auf "Schlecht" festlegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 20 Punkten, was bedeutet, dass die Integra-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 31,88, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Integra eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.