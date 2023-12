IntegraFin Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Diskussionen rund um Integrafin in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich positive Meinungen und Kommentare zu dem Unternehmen, was auch auf die überwiegend positiven Themen rund um den Wert hinweist. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Integrafin bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Integrafin bei 20,47, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 20,16 auf. Somit erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung und wird weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Integrafin in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,32 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -5,97 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite sogar um 8,93 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Integrafin-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 250,94 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 299,4 GBP liegt, was eine Abweichung von +19,31 Prozent ergibt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf der kurzfristigeren Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

IntegraFin kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich IntegraFin jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen IntegraFin-Analyse.

IntegraFin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...