IntegraFin Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Integrafin in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Integrafin wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Integrafin. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Folglich ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Integrafin-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung in Reports jüngeren Datums. Das Rating für das Integrafin-Wertpapier aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 330 GBP angesiedelt. Dies würde eine Performance von 9,78 Prozent bedeuten, da die aktuelle kostet 300,6 GBP. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Die gesamte Analysteneinschätzung wird von der Redaktion insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Integrafin-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Integrafin-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 6,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 25,1, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.