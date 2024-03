IntegraFin Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Integrafin: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Analyse der Integrafin-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Einschätzung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Integrafin, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung für die Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Integrafin derzeit bei 255,58 GBP. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 273,8 GBP lag, was einem Anstieg von +7,13 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 278,6 GBP, was einer Differenz von -1,72 Prozent entspricht und somit ein neutrales Signal ergibt. Insgesamt wird daher eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume abgeleitet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Integrafin-Aktie eine Bewertung als neutral an, mit einem RSI von 59,04 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 51,09 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als neutral.

Im Branchenvergleich hat die Integrafin-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche durchschnittlich um -4,02 Prozent gesunken sind, was einer Outperformance von +19,06 Prozent für Integrafin entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -1,52 Prozent, wobei Integrafin um 16,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale bis positive Einschätzung für die Integrafin-Aktie.