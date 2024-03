IntegraFin Aktie: Es wird konkret!

Die Finanzierungsgesellschaft Integrafin schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 1,75 Prozentpunkte (3,72 % gegenüber 5,47 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Integrafin ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,41 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (30 Prozent) liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" hat einen Wert von 26,34. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Integrafin derzeit bei 255,1 GBP, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs ging bei 276,8 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +8,51 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Differenz bei -1,96 Prozent, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Vergleicht man den Aktienkurs von Integrafin mit ähnlichen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche, so ergibt sich eine Performance von 8,01 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Durchschnitt sind vergleichbare Aktien um -6,22 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Integrafin im Branchenvergleich eine Outperformance von +14,22 Prozent erzielt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,74 Prozent im letzten Jahr, wobei Integrafin 12,75 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.