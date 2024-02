IntegraFin Aktie: Eine neue Chance!

In den letzten 12 Monaten konnte Integrafin eine Performance von -3,74 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +3,43 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,99 Prozent, wobei Integrafin um 2,25 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) wird Integrafin als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,24 liegt, was einem Abstand von 12 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,67 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und es kaum Änderungen in der Stimmungsrate gibt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse erhält die Integrafin-Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt ein "Gut"-Rating, jedoch gibt es eine "Neutral"-Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich für Integrafin eine positive Bewertung aufgrund der Performance, fundamentalen Unterbewertung und einer positiven charttechnischen Einschätzung.