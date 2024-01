Integer löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Aktie von Integer zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 83,83 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 98,24 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +17,19 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 88,81 USD, was einem Abstand von +10,62 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung für Integer war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

In fundamentaler Hinsicht gilt die Aktie von Integer als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 32,16 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Einschätzungen der Analysten für die Aktie von Integer zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorgenommen wurden. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 90,2 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -8,18 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung als "Neutral".