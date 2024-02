Integer Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 13 Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Integer gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Integer von 102 USD eine Entfernung von +15,9 Prozent vom GD200 (88,01 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, einen Kurs von 100,99 USD auf. Das bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +1 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Integer-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI), ein prominenter Indikator der technischen Analyse, betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Integer liegt bei 58,12, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,04 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Branchenvergleich konnte die Integer-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,21 Prozent erzielen. Vergleichbare Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche stiegen im Durchschnitt um 4,72 Prozent, was einer Outperformance von +31,49 Prozent im Branchenvergleich für Integer entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -4,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Integer 40,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.