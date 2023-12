Integer Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Integer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Integer damit um 10,84 Prozent über dem Durchschnitt von 8,3 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -17,9 Prozent, wobei Integer aktuell 37,04 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Integer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,01, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 96. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die Analysten haben für Integer insgesamt eine "Neutral"-Einstufung abgegeben, da es 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und keine Schlecht-Einstufungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Integer liegt bei 90,2 USD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um -7,46 Prozent entspricht. Daher wird das Rating der Analysten als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zur Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die Integer auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 82,7 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 97,47 USD liegt, was einer Abweichung von +17,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 84,7 USD führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".