Integer Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Aktienkurs von Integer erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,9 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 29,57 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0,34 Prozent, wobei Integer aktuell 46,56 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Integer liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 57,71 Punkten, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt.

Analysten bewerten die Integer-Aktie insgesamt als "Neutral". Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 90,2 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von -8,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Integer auf Basis der heutigen Notierungen um 68 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", was auf eine Unterbewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Gut" eingestuft.