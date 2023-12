Integer Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Challenger":

Die technische Analyse der Aktie von Integer zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 83,19 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 99,39 USD einen Abstand von +19,47 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 86,37 USD, was einer Differenz von +15,07 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine positive Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Integer ist besonders positiv. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist die Aktie von Integer eine Rendite von 19,14 Prozent auf, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,74 Prozent, während Integer mit 20,88 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Integer mit einem Wert von 28,01 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 96,4. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und somit als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.