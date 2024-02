Intapp Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Intapp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 38,8 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 40,16 USD lag, was einer Abweichung von +3,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (40,85 USD) weicht mit -1,69 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Intapp-Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Analysten haben die Aktie der Intapp in den letzten zwölf Monaten mit 4 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 51 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,99 Prozent darstellt und mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der Intapp ergibt somit eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Intapp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (62,79 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (57,88 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält die Intapp-Aktie aus verschiedenen Analyseaspekten eine "Neutral"-Bewertung.