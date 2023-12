Intapp Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er zeigt das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und liegt für die Intapp-Aktie derzeit bei 46,06. Dieser Wert deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Eine Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 49. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch als langfristiger Stimmungsindikator betrachtet. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet ergeben ein Bild über die Stimmungslage. Bei der Intapp-Aktie zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings erfährt die Stimmungsänderung in letzter Zeit kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Intapp-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" verliehen.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 8 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten ergibt durchweg positive Einschätzungen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie noch Potenzial hat, um um 5,67 Prozent zu steigen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Intapp-Aktie aktuell bei der 200-Tage-Linie (GD200) bei 39,02 USD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum letzten Schlusskurs beträgt -0,56 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Intapp-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Analyse eine neutrale Bewertung, während die Analysten eine positive Einschätzung abgeben.