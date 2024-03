Intapp Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Intapp erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Dabei gab es 4 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 51 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 53,71 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für Intapp.

Der Relative Strength Index (RSI) für Intapp zeigt eine Ausprägung von 96,14, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 69,08, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Intapp daher ein Rating von "Schlecht" aufgrund des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Intapp überwiegend positiv diskutiert, sodass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Intapp verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Insgesamt erhält Intapp also gemischte Bewertungen von Analysten, Anlegern und in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien.