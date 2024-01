Intapp Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von Intapp wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 8 Gut-Einstufungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Intapp. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 41 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 11,11 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert auch interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aus dieser Analyse.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs (36,9 USD) um -5,14 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (38,9 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung für die Aktie von Intapp.